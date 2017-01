Kein Visum! Red Bull Salzburg ohne Dabbur ins Camp

"Wir warten weiterhin auf die Rückmeldung zu unserem Antrag", erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. "Bei einer nachträglichen positiven Erledigung des Visumantrags wird er dann der Mannschaft nach Dubai folgen. Für Munas ist es aber unabhängig davon wichtig, dass er sich nach seiner Verletzungspause möglichst rasch wieder ans Mannschaftstraining gewöhnt."

In der Vergangenheit hatte es auch in anderen Sportarten für Athleten mit israelischem Pass bei der Einreise in die VAE immer wieder Probleme gegeben.