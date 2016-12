Kein "siebenter Streich" von Toronto in NBA

Der Titelverteidiger setzte sich im dritten Viertel (28:20) vorentscheidend auf 90:81 ab. Die Gastgeber kamen in der Schlussphase nur noch auf fünf Punkte heran. LeBron James (34) und Kevin Love (28) waren die erfolgreichsten Scorer der Cavaliers. DeMar DeRozan (31) und Kyle Lowry (24) führten die Raptors an, die nach dem verpassten Sprung auf Platz eines in der Eastern Conference in der Nacht auf Freitag im letzten von sechs Heimspielen hintereinander die Minnesota Timberwolves empfangen.

Sechstes " Triple- double" in Serie für Westbrook

Russell Westbrook verbuchte beim 102:99 von Oklahoma City Thunder über die Atlanta Hawks seines sechstes "Triple- Double" in Serie. Der Guard markierte 32 Punkte, 13 Rebounds und zwölf Assists.

Russell Westbrook Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Kevin C. Cox

60- Punkte- Gala von Thompson

Für nicht weniger als 60 Zähler (Karriere- Bestwert), davon allein 23 im zweiten Viertel, sorgte Klay Thompson beim 142:106 der Golden State Warriors über die Indiana Pacers. Der Guard verwandelte u.a. acht von 14 Distanzwürfen. Die Superstars Kevin Durant und Stephen Curry begnügten sich bei der Gala ihres Teamkollegen mit 20 bzw. 13 Punkten.

Klay Thompson Foto: AP

NBA- Ergebnisse:

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 112:116

Philadelphia 76ers - Denver Nuggets 98:106

Brooklyn Nets - Washington Wizards 113:118

Atlanta Hakws - Oklahoma City Thunder 99:102

Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 110:112

Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs 96:97

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 108:110 n.2V.

Houston Rockets - Boston Celtics 107:106

Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 101:109

L.A. Lakers - Utah Jazz 101:107

Golden State Warriors - Indiana Pacers 142:106