Kehrt Jimmy Hoffer nach Österreich zurück?

Die beiden Ex- Rapidler Ümit Korkmaz und Stefan Maierhofer sind vor wenigen Wochen in die österreichische Bundesliga zurückgekehrt. Folgt im Sommer nun eine weitere Heimkehr? Erwin "Jimmy" Hoffers Vertrag beim Karlsruher SC läuft im Sommer aus. Wie sein Berater Max Hagmayr verrät, könnte sich der Niederösterreicher eine Rückkehr nach Österreich gut vorstellen. Oben im Video sehen Sie den Ex- Rapid- Stürmer im sportkrone.at- Wordrap.