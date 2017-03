Kapfenberg landet Overtime- Erfolg in Traiskirchen

Topscorer Jason Detrick (21 Punkte) hatte Traiskirchen mit drei Freiwürfen in die Verlängerung gerettet. Dort hatten die Niederösterreicher, die zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen hatten, nichts mehr zuzusetzen. Kapfenberg liegt vorerst drei Siege hinter dem Zweiten Gmunden, der am Montag im OÖ- Derby den WBC Wels empfängt. Die beiden Topteams der regulären Saison erhalten im Viertelfinale ein Freilos.

Fürstenfeld schob sich im ersten Spiel nach der schweren Knieverletzung von Spielmacher Marko Car mit einem 76:64 über Graz näher an die Play- off- Plätze heran. Der Kroate fehlt die restliche Saison mit einem Patellarsehneneinriss. BC Vienna fertigte Schlusslicht Klosterneuburg mit 87:55 ab. Die Niederösterreicher kassierten ihre 14. Niederlage in Serie, die Wiener zogen in der Tabelle mit Wels und Traiskirchen gleich. Fürstenfeld folgt einen Sieg dahinter auf Rang sieben. Die Top sechs stehen im Play- off.