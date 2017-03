Kapfenberg holt dritten Cup- Titel

Die bulls Kapfenberg haben am Sonntag mit einem 77:60 über die Gunners Oberwart in deren Heimhalle den Basketball- Cup 2017 der Herren gewonnen. Sie holten damit zum dritten Mal den Titel in dem seit 1994 ausgetragenen Bewerb. Bogic Vujosevic (18) war der erfolgreichste Werfer der Sieger. Er wurde auch als "MVP" ausgezeichnet.