Kapfenberg gleicht in Finalserie vs. Oberwart aus

Die bulls Kapfenberg haben am Mittwoch in der "best- of- seven"- Finalserie um den österreichischen Basketball- Meistertitel gegen die Oberwart Gunners auf 1:1 gestellt. Die Steirer besiegten den Titelverteidiger auswärts mit 66:56 (36:24) und könnten nun mit Heimsiegen in den kommenden beiden Partien am Samstag und Montag für eine Vorentscheidung sorgen.