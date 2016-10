Kapfenberg gewinnt Schlager gegen Liefering

Der Kapfenberger SV hat Erste- Liga- Tabellenführer FC Liefering die zweite Saisonniederlage zugefügt. Nach dem 1:2 am Montag gegen Wacker Innsbruck mussten sich die Salzburger am Freitag 0:1 geschlagen geben. Kapfenberg rückte in der Tabelle auf Rang drei vor, hinter der Lustenauer Austria, die gegen Wacker 2:2 remisierte. Der LASK ist nach einem 2:3 in Wattens schon fünf Spiele in Serie sieglos.