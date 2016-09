Kanada gewinnt erstes "World Cup of Hockey"- Finale

In der Serie Best- of- Three besiegte der Eishockey- Weltmeister und Olympiasieger am Dienstag (Ortszeit) in Toronto die Europa- Auswahl um das deutsche Top- Talent Leon Draisaitl mit 3:1 (2:0,0:1,1:0) und würde mit einem weiteren Erfolg im Spiel zwei am Donnerstag (Ortszeit) zum zweiten Mal den World Cup gewinnen.

Brad Marchand (3. Minute), Steve Stamkos (14.) und Patrice Bergeron (49.) trafen für den Gastgeber. Der Slowake Tomas Tatar markierte in der 27. Minute nach Vorlage von Dennis Seidenberg das zwischenzeitliche 1:2.