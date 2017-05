Kanada dank Schluss- Furioso gegen Russen im Finale

Kanada hat bei der 81. Eishockey- WM das Gigantenduell mit Russland für sich entschieden und damit die Chance auf den Titel- Hattrick gewahrt. Die Kanadier gewannen am Samstag in Köln das Halbfinale nach 0:2- Rückstand noch mit 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) und können im Finale am Sonntag (20.45 Uhr) ihren 27. Titel holen. Der Gegner wird am Abend (19.15 Uhr) zwischen Schweden und Finnland ermittelt.