Kampfansage an Hirscher: "Kann ich mithalten"

Klar, fehlt dem 31- Jährigen nach Silber 2010 in Vancouver und Bronze 2014 in Sotschi noch Gold. Dafür wird gerackert wie ein Berserker. "Ich verlier derzeit pro Woche ein Kilo. Was natürlich auch mit den Temperaturen zusammenhängt", so Karl. "Aber mit meinem Sixpack mach ich dem Marcel Hirscher Konkurrenz. Da kann ich locker mithalten. Nicht, dass die Leute glauben, nur die Skifahrer schaun gut aus", scherzte Karl. Aha! Kampfansage an Marcel? "Klar. Ich bin topfit und bereit für den Dolomitenmann."

Foto: Benjamin Karl, facebook.com/hirschermarcel

Der heuer sein 30- Jahr- Jubiläum hat, aber ohne Hirscher stattfindet. "Passt heuer nicht ins Konzept", so der sechsfache Gesamtweltcupsieger.

Vera Lischka, Kronen Zeitung