Kamerun nach 2:0 gegen Ghana im Afrika- Cup- Finale

Kameruns Nationalmannschaft steht im Endspiel des Afrika- Cups in Gabun. Die "unbezähmbaren Löwen" setzten sich am Donnerstag in Franceville im Halbfinale gegen Ghana mit 2:0 durch. In der lange ausgeglichenen Partie erzielten Michael Ngadeu- Ngadjui (72.) und Christian Mougang Bassogog (94.) die Treffer.