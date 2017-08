KAC startet mit 6:3 in Gap erfolgreich in CHL

Der KAC ist am Donnerstag erfolgreich in die Champions Hockey League gestartet. Angeführt vom Doppeltorschützen Matthew Neal setzten sich die Kärntner im französischen Gap letztlich klar mit 6:3 durch und bescherten Neo- Trainer Steve Walker ein erfolgreiches Pflichtspiel- Debüt. Es war der erste Sieg der "Rotjacken" in einem europäischen Klub- Bewerb nach 16 Jahren und 306 Tagen.