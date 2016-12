KAC- Erfolgsserie mit 3:1 gegen VSV fortgesetzt

Im insgesamt 316. Duell der beiden Kärntner Lokalrivalen landete der KAC seinen siebenten EBEL- Sieg in Folge und ließ damit den VSV in der Tabelle um einen Zähler hinter sich. Die Heimischen setzten in einem sehenswerten und kampfbetonten Match klar die offensiveren Akzente, die ersatzgeschwächten Gäste bestachen aber über weite Strecken mit hoher defensiver Qualität.

Der VSV ging sogar durch Jermie Ouellet- Blain in Führung (9.) und mit dieser in die erste Pause. Mehr als der Ausgleich durch Manuel Geier (23.) gelang den "Rotjacken" aber lange nicht, obwohl es ein klaren Chancenplus gab. Doch nicht zuletzt Villachs Ersatzgoalie Lukas Herzog hielt sein Team im Spiel. Patrick Harand sorgte letztlich 165 Sekunden vor Schluss für das etwas glückliche 2:1, Stefan Geier fixierte ins leere Tor den Endstand.

Die Salzburger benötigten gegen Fehervar eine längere Anlaufzeit, ehe Brett Olson in Unterzahl zur Führung traf (33.). Nach dem Ausgleich durch Csanad Erdely (43.) klappte es für die Salzburger durch Thomas Raffl auch in Überzahl (56.). Doch nur zwei Sekunden vor Drittelende schoss Andrew Sarauer sein Team in die torlos gebliebene Verlängerung, und verwertete auch den letztlich entscheidenden Penalty zum Auswärtssieg.