D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

10:05 Uhr: +FUSSBALL+

Juventus- Verteidiger Dani Alves kündigt Wechsel an

Der brasilianische Verteidiger Dani Alves hat seinen Abschied vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin angekündigt. Der 34- Jährige, der erst im vergangenen Sommer zur "Alten Dame" in die Serie A gewechselt war, wird laut Medienberichten mit Manchester City in Verbindung gebracht.

Beim englischen Premier- League- Klub würde Alves mit Pep Guardiola auf seinen ehemaligen FC- Barcelona- Coach treffen. Gemeinsam holten die beiden mit den Katalanen von 2008 bis 2012 zahlreiche nationale Titel und gewannen jeweils zweimal die Champions League, den UEFA Super- Cup und die Klub- WM.

Auf Instagram schrieb Alves: "Ich möchte mich bei allen Juventus- Fans für das Jahr, das ich hier hatte, bedanken..." Weiter schrieb der Verteidiger: "Heute endet unsere professionelle Partnerschaft und ich werde all jene, die mit ihrer Liebe und ihrem Herzen Juventus zu einem großartigen Club machen, mit mir herumtragen."

22:53 Uhr: +BASKETBALL+

Chris Paul wechselt zu den Houston Rockets! Das NBA- Team Houston Rockets hat offenbar einen namhaften Transfer vollzogen. Spielmacher Chris Paul dürfte von den Los Angeles Clippers nach Texas wechseln, berichteten US- amerikanische Medien am Mittwoch übereinstimmend. Für den 32- Jährigen, der die Rockets mit James Harden zum Titel führen soll, gibt der Klub mehrere Spieler ab.

21:45 Uhr: +FUSSBALL+

Rapid gewinnt Testspiel gegen Strudengau- Auswahl mit 8:0!

Ergebnisse von Testspielen am Mittwoch:

FK Austria Wien - Rubin Kasan (RUS) 1:1 (0:0) - Austria- Tor: Prokop (65.) +++ Rapid Wien - Strudengau- Auswahl 8:0 (4:0) - Tore: Murg (23.), Prosenik (28.), Jelic (31.), Gashi (40.), Keles (53.), Sonnleitner (72.), Eigentor (83.), Sobczyk (86.) +++ Red Bull Salzburg - Achmat Grosny (RUS) 1:1 (1:0) - Salzburg- Tore: Dabbur (34./Foulelfer) +++ SKN St. Pölten - Sepsi OSK (ROU) 1:0 (0:0) - Tor: Vucenovic (59.) +++ SV Mattersburg - Vardar Skopje (MKD) 1:0 (0:0) - Tor: Grntscharow (54./Eigentor) +++ Admira Wacker - Gyirmot FC Györ 3:1 (0:0) - Admira- Tore: Kalajdzic (50., 54., 55.) +++ Blau- Weiß Linz - Celtic Glasgow 0:1 (0:0) +++ St. Gallen - Austria Lustenau 5:0 (2:0)

19:31 Uhr: +BASKETBALL+

Phil Jackson nicht länger Präsident bei New York Knicks! Nach nur drei Jahren im Amt ist Phil Jackson nicht länger Präsident des Basketball- Traditionsclubs New York Knicks. Der ehemalige Erfolgscoach und der Klub gaben am Mittwoch eine einvernehmliche Trennung bekannt. Der 71- Jährige führte die Chicago Bulls und die Los Angeles Lakers zu insgesamt elf Titeln, womit er den Rekord unter NBA- Trainern hält. Als Knicks- Präsident schaffte es Jackson allerdings nicht, den Klub sportlich nach vorne zu bringen. Das Team um seinen Star Carmelo Anthony war auch in den vergangenen Jahren weit vom Ziel entfernt, erstmals seit 1973 wieder die Meisterschaft zu gewinnen. Jackson war damals als Spieler Teil der Truppe.

19:00 Uhr: +RADSPORT+

Armstrong ergriff Partei für Ullrich und beleidigte ASO! Der lebenslang gesperrte Ex- Radstar Lance Armstrong hat Partei für seinen einstigen Rivalen Jan Ullrich ergriffen und dessen Nichtberücksichtigung bei den Feierlichkeiten zur Tour de France in Düsseldorf kritisiert. "Den Roten Teppich für Jalabert, Virenque, Hinault (und viele andere) ausrollen, aber Jan nicht einladen? Pfft. Fuck ASO!", schrieb Armstrong auf Twitter. Ullrich, der 1997 mit seinem Tour- Sieg den Radsport- Boom ausgelöst hatte, steht beim Tour- Start in Düsseldorf wegen seiner Doping- Vergangenheit nicht auf der Gästeliste. Andere Ex- Doper wurden dagegen in die Tour- Familie wieder aufgenommen. So gehört Richard Virenque, der einst im Mittelpunkt des Festina- Skandals stand, bereits seit vielen Jahren wieder dem Tour- Tross an. Auch Laurent Jalabert, dessen Doping- Vergangenheit 2013 bei Nachkontrollen publik geworden war, ist als Experte dabei.

18:17 Uhr: +EISHOCKEY+

Brandner und Co. erste Generation der "neuen" Coaches! Nach 14 Monaten ist der erste Kurs der neuen Trainerausbildung des Österreichischen Eishockeyverbands für 15 noch aktive und ehemalige Profispieler zu Ende gegangen. Mit jenen fünf A- Lizenz- Coaches, die seit Mai 2016 an den Kurswochen teilnahmen, stehen dem heimischen Eishockey damit 20 auf aktuellem internationalem Stand ausgebildete Trainer zur Verfügung. Hauptaugenmerk bei der eben beendeten Ausbildung wurde auf die Frage gelegt, wie für Athleten aller Altersstufen eine bestmögliche Entwicklung gewährleistet werden kann. Unter den Absolventen sind u.a. die Teamchef- Assistenten Christoph Brandner und Reinhard Divis, Rekord- Teamspieler Gerhard Unterluggauer und Herbert Hohenberger, Mitglied des ÖEHV- Jahrhundertteams.

16:44 Uhr: +FUSSBALL+

Wattens verpflichtet Simon Zangerl! Erste- Liga- Klub WSG Wattens hat am Mittwoch mit Simon Zangerl einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 27- Jährige kehrt damit zu jenem Verein zurück, den er im Sommer 2016 verlassen hatte. Zuletzt stand Zangerl im Dienst des spanischen Drittligisten Atletico Baleares.

Foto: GEPA

14:27 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Starker Auftakt der ÖVV- Teams beim Porec- Major! Österreichs Beachvolleyball- Elite hat am Mittwoch einen Top- Auftakt in den Hauptbewerb des World- Tour- Majors von Porec erwischt. Allen voran starteten die Qualifikanten Robin Seidl/Tobias Winter in Pool C mit einem 2:0 (17,20)- Sieg gegen Olympiasieger Philip Dalhausser und US- Partner Nicholas Lucena. Auch Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer siegten. Ermacora/Pristauz düpierten in Gruppe D das brasilianische Duo Evandro/Andre ebenfalls mit 2:0 (17,20), Schwaiger/Schützenhöfer gaben als einziges ÖVV- Damen- Paar im Bewerb in Pool D den US- Amerikanerinnen Ross Summer/Brooke Sweat 2:1 (- 21,16,12) das Nachsehen.

14:20 Uhr: +FUSSBALL+

Verletzungsschock für den WAC! Der WAC muss zwei schwere Verletzungen verkraften. Christian Klem hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Linksverteidiger wird mehrere Monate fehlen. Ebenfalls schwer verletzt hat sich Dever Orgill. Nach einem Zweikampf in der Luft landete der Jamaikaner unglücklich und zog sich eine Lendenwirbelverletzung zu. Beide Spieler verletzten sich bei dem Testmatch gegen den russischen Erstligisten Arsenal Tula.

Foto: GEPA

11:56 Uhr: +OLYMPIA+

IOC- Vize Coates will weitere Kostensenkungen für Tokio 2020! IOC- Vizepräsident John Coates hält eine weitere Senkung der Kosten für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 für notwendig. Die Kostenfrage sei schon deswegen wichtig, um Kandidatenstädte für die Ausrichtung künftiger Spiele zu gewinnen, erklärte der Australier am Mittwoch in Tokio zum Auftakt eines dreitägigen Besuchs der Prüfungskommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

09:44 Uhr: +RADSPORT+

Kolumbianer Lopez nach Tour- de- Suisse- Sturz bei Ö- Rundfahrt

Nur zweieinhalb Wochen nach seinem schweren Sturz bei der Tour de Suisse tritt der kolumbianische Bergspezialist Miguel Angel Lopez bei der Österreich- Rundfahrt an. Der 23- Jährige Titelverteidiger aus der Astana- Mannschaft hatte in der Schweiz zahlreiche Prellungen und einen Fingerbruch erlitten. Die Ö- Tour beginnt am Sonntag in Graz.

08:03 Uhr: +FUSSBALL+

Malta- Meister Hibernians mit guten Karten auf Salzburg- Duell

Österreichs Meister Red Bull Salzburg kann sich zum Saisonstart auf eine Reise nach Malta einstellen. Maltas Champion Hibernians FC gewann das Erstrunden- Hinspiel der Champions- League- Qualifikation gegen den FCI Tallinn zu Hause mit 2:0 (0:0). Das Rückspiel steigt nächsten Dienstag in Estland, der Aufsteiger trifft in der zweiten Runde auf Salzburg. Estlands Meister vergab bereits in der Anfangsphase durch Kirill Nesterow einen Elfmeter (5.). Die Tore für Hibernians erzielten der brasilianische Stürmer Jorginho (63.) und Bjorn Kristensen (73.). Der österreichische Angreifer Marco Sahanek wurde in der 78. Minute ausgewechselt, sein ebenfalls im Sommer vom FAC zum Insel- Klub aus Paola gewechselter Landsmann Martin Kreuzriegler stand nicht im Aufgebot.

20:57 Uhr: +FUSSBALL+

Wolfsberger AC besiegt in einem Testspiel Arsenal Tula!

Ergebnisse von Testspielen am Dienstag:

WAC - Arsenal Tula (RUS) 2:1 (0:1) - Tore: Nutz (58.), Topcagic (63.) bzw. Rasic (4.) +++ SC Wr. Neustadt - Mannsdorf (RLO) 3:1 (2:0) - Tore Neustadt: Stefel, Mostböck (als Testspieler), Gründler

20:16 Uhr: +RADSPORT+

Portugiese Cardoso vor Tour- Start wegen EPO- Nachweis suspendiert! Der portugiesische Radprofi Andre Cardoso ist wenige Tage vor dem Start der Tour de France wegen des Nachweises von EPO in einer Dopingprobe vom Weltverband (UCI) sowie von seinem WorldTour- Team Trek suspendiert worden. Der 32- Jährige hätte bei der Tour ab Samstag wie der Oberösterreicher Michael Gogl als einer der Helfer von Alberto Contador (Spanien) agieren sollen. Cardoso hatte zuletzt das Dauphine- Criterium auf dem 19. Platz beendet und war danach am 18. Juni kontrolliert worden. Er kann die Öffnung der B- Probe beantragen.

18:13 Uhr: +TENNIS+

Murray trat wegen Hüftschmerzen nicht zu Rasen- Exhibition an! Der Weltranglisten- Erste Andy Murray hat am Dienstag für eine Exhibition im Londoner Hurlingham Club wegen Hüftschmerzen absagen müssen. Der Schotte hätte gegen den Franzosen Lucas Pouille antreten sollen. Laut Murrays Sprecher sei das Nichtantreten eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, am Freitag will er bei diesem "Aspall Tennis Classic" noch eine Partie bestreiten. Für den 30- Jährigen geht es darum, vor dem Grand Slam ab Montag in Wimbledon noch Matchpraxis auf Rasen zu erhalten, nachdem der zweifache Wimbledon- Sieger in der vergangenen Woche im Londoner Queen's Club unerwartet in Runde eins ausgeschieden war.

Foto: AFP

17:04 Uhr: +FUSSBALL+

Teleclub sichert sich Europacup- Rechte für die Schweiz! Wie in Deutschland und in Österreich hat auch in der Schweiz ein Bezahlsender die TV- Rechte für die Fußball- Champions- League für die Saisonen 2018/19 bis 2020/21 erworben. Der Sender Teleclub teilte am Dienstag mit, er habe sich mit dem Vermarkter der UEFA in den Grundzügen über den Rechtekauf für Champions League und Europa League geeinigt. Die Einzelheiten würden gegenwärtig noch verhandelt. Teleclub kündigte an, dass gewisse Partien auf dem ab Ende Juli aufgeschalteten Free- TV- Sender Teleclub Zoom zu sehen sein werden, etwa das Champions- League- Finale. Zudem könnten einige Partien auf SRF ausgestrahlt werden, wo die Champions League noch kommende Saison zu sehen sein wird.

17:01 Uhr: +DOPING+

Russlands Anti- Doping- Agentur darf unter Aufsicht arbeiten! Russlands Anti- Doping- Behörde (Rusada) darf auf Bewährung und unter Aufsicht wieder ihre Arbeit aufnehmen. Wie die Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) am Dienstag in Montreal mitteilte, wachen über die russische Behörde weiter WADA- Experten und die britische Anti- Doping- Agentur (UKAD). Voraussetzung für diesen ersten Schritt zur Normalität war demnach unter anderem, dass an der Spitze der Agentur nun unabhängige Mitglieder aus dem Aufsichtsrat stehen. WADA- Präsident Craig Reedie nannte die Maßnahmen auf russischer Seite einen "Meilenstein".

16:35 Uhr: +RUGBY+

Österreichs Frauen 7s Nationalteam schafft Aufstieg! Im olympischen 7s Rugby hat das österreichische Frauen- Nationalteam bei der EM der dritten Leistungsklasse in Kosice den zweiten Platz erreicht. Erst im Finale war gegen Norwegen Endstation. Beide Teams steigen in die zweithöchste europäische Leistungsklasse auf und sind 2018 bei der Rugby Europe Women's 7s Trophy am Start.

16:35 Uhr: +TENNIS+

Haas in Wimbledon- Qualifikation in zwei Sätzen weiter! Die Oberösterreicherin Barbara Haas hat am Dienstag beim Grand Slam von Wimbledon die erste Qualifikationsrunde überstanden. Die 21- Jährige besiegte die Rumänin Irina Bara 6:4, 6:4 und sicherte sich damit ein Zweitrundenduell mit der Slowenin Polona Hercog. Die 26- Jährige war vor knapp sechs Jahren Weltranglisten- 35. rangiert aktuell als 263. aber um 85 Plätze hinter Österreichs Nummer eins.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

15:52 Uhr: +TISCHTENNIS+

Paralympics- Zweite Mader erste "Rollstuhl- Trainerin"! Die Paralympics- Zweite Doris Mader hat nach ihren Erfolgen als Aktive den Weg zur Trainerin eingeschlagen. Nach Angaben des nationalen Tischtennisverbandes absolvierte sie als erste österreichische Rollstuhlfahrerin die staatliche Trainerausbildung erfolgreich. Neben der 41- Jährigen legten die Prüfung u.a. der Paralympics- Bronzene Krisztian Gardos und Dominique Plattner, Staatsmeister 2016, ab.

15:23 Uhr: +FUSSBALL+

St. Pölten verpflichtet Finnen Roope Riski! Bundesligist SKN St. Pölten hat den Finnen Roope Riski verpflichtet. Der 25- jährige Stürmer kommt vom SJK Seinäjoki, mit dem er 2015 den Meistertitel holte. Im Jahr darauf gewann er den Cup und sicherte sich außerdem mit 17 Treffern die Torjägerkrone in der finnischen Liga. Zuletzt war Riski an den SC Paderborn verliehen, für den er in zehn Spielen in der 3. Liga ein Tor erzielte. Bei den Niederösterreichern unterschrieb Riski am Dienstag einen Dreijahresvertrag und ist im Trainingslager in Lindabrunn schon dabei. "Roope Riski ist nachweislich ein echter Goalgetter, der in seiner bisherigen Karriere eine tolle Abschlussquote vorzuweisen hat", sagte Sportdirektor Markus Schupp. "Zudem ist er enorm schnell und wendig - ein Spielertyp also, den wir bisher nicht im Kader hatten."

15:20 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Teamspieler Baur neuer Trainer von SW Bregenz! Der ehemalige österreichische Teamspieler Michael Baur hat bei SW Bregenz den Posten als Cheftrainer angetreten. Dies gab der in der Vorarlbergliga engagierte Klub am Dienstag bekannt. Baur (48) stand zuletzt beim SV Grödig in der Saison 2014/15 in der Bundesliga an der Seitenlinie. Für Österreich absolvierte der Verteidiger 40 Länderspiele und stand auch im Aufgebot bei der WM 1990.

Foto: GEPA

13:40 Uhr: +SCHWIMMEN+

100 m Kraul bei WM ohne Titelverteidiger Ning Zetao! Der Königsbewerb der Becken- Schwimmer bei den Weltmeisterschaften Ende Juli in Budapest wird ohne Titelverteidiger Ning Zetao über die Bühne gehen. Der Chinese ist bei den nationalen Meisterschaften in seinem ersten Rennen seit Olympia 2016 im Vorlauf über 100 m Kraul nur auf 49,67 Sek. gekommen, ehe er zum Finale laut chinesischer Agenturmeldung wegen einer Blessur nicht angetreten ist.

Der bei heimischen Fans beliebte Ning hatte 2015 in Kasan WM- Gold in 47,84 Sekunden gewonnen, verpasste 2016 aber den Olympia- Endlauf. 2011 war der heute 24- Jährige wegen Clenbuterol- Dopings für ein Jahr gesperrt worden. Im vergangenen Februar war er wegen einer "Verletzung von Team- Regeln" aus dem chinesischen Team ausgeschlossen worden. Ning hatte ohne Verbandsgenehmigung einen Sponsorvertrag abgeschlossen.

13:11 Uhr: +FUSSBALL+

Joshua Steiger (16) erhält Profivertrag beimWAC

Foto: GEPA

Der österreichische Bundesligist Wolfsberger AC hat dem 16 Jahre alten Nachwuchsspieler Joshua Steiger aus der eigenen Jugendakademie einen Profivertrag gegeben. Der Teenager unterschrieb für drei Jahren. Der Mittelfeldspieler gehört künftig dem Profiteam von Trainer Heimo Pfeifenberger an.

11:40 Uhr: +EISHOCKEY+

Selänne in Hall of Fame aufgenommen

Die NHL hat unter anderem den Finnen Teemu Selänne in ihre Hall of Fame aufgenommen. Der ehemalige Flügelstürmer schoss in seiner mehr als 20- jährigen NHL- Karriere 684 Tore, verbuchte 1.451 Punkte und holte 2007 mit den Anaheim Ducks den Stanley Cup. Mit Finnland eroberte er mehrere Olympia- und WM- Medaillen.

Der 46- Jährige ist seit heuer auch Mitglied in der Hall of Fame des Weltverbandes IIHF. Die NHL nahm neben Selänne auch noch Paul Kariya, Dave Andreychuk, Mark Recchi und als fünfte Frau in der Geschichte Danielle Goyette neu in ihre Ruhmeshalle auf.

11:32 Uhr: +MOTORSPORT+

Lucas Auer peilt auf Lieblingsstrecke WM- Führung an

Nach seinem starken Saisonstart im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) ist der Tiroler Lucas Auer ab Freitag am Norisring in Nürnberg am Start. Der 22- Jährige liegt in der Gesamtwertung nach sechs von 18 Rennen mit nur einem Punkt Rückstand auf den Deutschen Rene Rast auf Rang zwei. Nun greift Auer auf seiner Lieblingsstrecke nach der WM- Führung.

"Ein Stadtkurs ist immer lässig, aber der Norisring ist mit seiner speziellen Charakteristik einzigartig. Obwohl es im Grunde nur zwei lange Gerade und vier Kurven gibt, wird es auch diesmal wieder viele Überholmanöver geben. Für mich persönlich ist es meine Lieblingsstrecke, die Stimmung ist grandios", sagte Auer. Der Tiroler konnte in der Vergangenheit immer Punkte aus Nürnberg mitnehmen. Das erste der beiden Saisonrennen am Norisring startet am Samstag um 13.25 Uhr.

11:25 Uhr: +JUDO+

Scharinger wird Cheftrainer des dänischen Nationalteams

Der ehemalige Judoka Peter Scharinger wird mit 31 Jahren Cheftrainer des dänischen Nationalteams. Wie sein Heimatverein UJZ Mühlviertel bekannt gab, unterschrieb der EM- Fünfte von 2011 bei den Skandinaviern einen Vertrag bis Ende 2018. Dieser verlängert sich bei zufriedenstellender Zusammenarbeit bis zu den Sommerspielen 2020 in Tokio.

"Das Ziel ist es, einen Athleten zu Olympia zu bringen", sagte Scharinger zu seinem Ziel mit den Dänen. Er arbeitete zuletzt neben seinem Job als Lehrer als sportlicher Leiter bei Mühlviertel.

11:21 Uhr: +FUSSBALL+

AC Florenz soll verkauft werden

Die Eigentümer des Serie A- Klubs AC Florenz und Modeunternehmer Diego und Andrea Della Valle haben angekündigt, dass sie bereit seien, sich mit möglichen Interessenten über einen Verkauf zu unterhalten. "Wir sind bereit, auf den Klub zugunsten von Interessenten zu verzichten, die ihn erwerben und so verwalten wollen, wie sie es für angemessen halten", teilten die Brüder in einem Statement mit. Laut Gazzetta dello Sport sind asiatische Investoren am AC Florenz interessiert.

10:28 Uhr: +TENNIS+

Williams zu McEnroe: "Respektiere meine Privatsphäre"

US- Tennis- Star Serena Williams hat auf die verbalen Angriffe von John McEnroe gegen ihre Person via Twitter reagiert. Ihr Landsmann hatte ihrem Spiel Respekt gezollt, aber gemeint: "Wenn sie auf der Herren- Tour spielen würde, wäre sie die Nummer 700 der Welt." Die 35- jährige, derzeit mit ihrem ersten Kind schwangere Williams ließ diesen Kommentar nicht auf sich sitzen.

"Lieber John, ich bewundere und respektiere dich, aber bitte lass mich aus deinen, nicht fakten- basierten Kommentaren raus", schrieb die 23- fache Gewinnerin von Grand- Slam- Turnieren. "Ich habe niemals um Herren- Ranglistenpunkte gespielt und habe auch keine Zeit dafür. Respektiere mich und meine Privatsphäre, da ich versuche ein Kind zu bekommen. Einen schönen Tag, Sir."

8:39 Uhr: +BASKETBALL+

Westbrook zum wertvollsten NBA- Spieler gewählt

Foto: AP

Superstar Russell Westbrook von den Oklahoma City Thunder ist zum wertvollsten Spieler der vergangenen Saison der NBA gewählt worden. Der 28- Jährige setzte sich gegen James Harden (Houston Rockets) und Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) durch. "Jeder in Oklahoma City hat mir geholfen, um jeden Abend mein Bestes zu geben", sagte Westbrook: "Ich kann nicht jeden erwähnen, aber ich bedanke mich bei jedem, der mir geholfen hat, dies möglich zu machen."

20:01 Uhr: +FUSSBALL+

Wolfgang Luisser neuer Co- Trainer bei Erzgebirge Aue! Der bisher vor allem als Sportlicher Leiter des Nationalen Zentrums für Frauenfußball arbeitende Wolfgang Luisser heuert beim deutschen Zweitligisten Erzgebirge Aue an. Der 37- Jährige wird dort Co- Trainer des Deutschen Thomas Letsch, des Ex- Coachs des FC Liefering. Seine Arbeit als Assistenzcoach bei Österreichs U21- Nationalteam wird Luisser aber weiter verfolgen. Wie der ÖFB am Montag bekannt gab, wird der Vertrag mit Luisser als Sportchef des Zentrums für Frauenfußball per 30. Juni einvernehmlich aufgelöst. Einen Nachfolger für den Posten gibt es noch nicht.

19:14 Uhr: +FUSSBALL+

Serie- A-Klub Fiorentina ist zum Verkauf ausgeschrieben! Der italienische Traditionsverein Fiorentina ist zum Verkauf ausgeschrieben. Wie die Klubbesitzer, die Familie Della Valle, am Montag bekannt gab, warte man auf "konkrete Angebote". Der Unternehmer Diego Della Valle, Inhaber des italienischen Modekonzerns Tod's, hatte die Fiorentina nach der Insolvenz des Vereins 2002 erstanden. In jüngerer Vergangenheit war Della Valle auf die Fans der Violetten aber nicht mehr gut zu sprechen. Diese warfen ihm mangelnde Investitionen in das Team des zweifachen italienischen Fußball- Meisters vor. Nun erklärte Della Valle, wegen der Unzufriedenheit eines Teils der Anhängerschaft Platz machen zu wollen.

19:01 Uhr: +FUSSBALL+

Rund 30 Frauen spielten 90 Minuten auf Kilimandscharo! Rund 30 Frauen aus mehr als 20 Nationen haben auf dem Kilimandscharo ein Fußballspiel über 90 Minuten bestritten. Am Montag postete die deutsche Fotografin Dana Rösiger, die das spektakuläre Projekt begleitete, die ersten Fotos vom 5895 Meter hohen Gipfel des höchsten Berges in Afrika in den sozialen Medien. Die Rekordpartie zwischen dem "Glacier FC" und "Volcano FC" fand in 5730 Metern Höhe auf sandigem Untergrund statt. Anschließend kletterten die Frauen noch auf den Uhuru Peak, die höchste Stelle des Vulkans. Noch nie zuvor wurde ein Fußballspiel in so großer Höhe ausgetragen. "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen", schrieb die Fotografin auf ihrer Facebook- Seite.

18:52 Uhr: +TENNIS+

Agassi auch in Wimbledon im Betreuerstab von Djokovic! Ex- Tennis- Star Andre Agassi zählt auch in Wimbledon wieder zum Trainerteam des Weltranglisten- Vierten Novak Djokovic. Dies bestätigte der Serbe am Montag am Rande des Turniers in Eastbourne, das als letzte Vorbereitung auf den Rasen- Klassiker in London dient. "Er wird so lange bleiben, wie ich im Turnier bin", sagte Djokovic. Bei den French Open in Paris war der einstige Schützling von Boris Becker im Viertelfinale klar am Niederösterreicher Dominic Thiem gescheitert und setzte damit seinen sportlichen Abwärtstrend fort. Zu diesem Zeitpunkt weilte Agassi aus privaten Gründen schon nicht mehr in Paris.

18:06 Uhr: +MOTORSPORT+

DTM- Rennen auf Norisring mit Auer am Samstag vorverlegt! Das siebente Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) diesen Samstag auf dem Nürnberger Norisring wird statt um 18.55 Uhr schon um 13.25 Uhr gestartet. Hintergrund der Entscheidung ist eine ARD- Sondersendung zu den Trauerfeierlichkeiten für den deutschen Altbundeskanzler Helmut Kohl, die der Sender ab 17.10 Uhr überträgt. Der Tiroler Lucas Auer ist in der DTM- Wertung aktuell Zweiter.

17:53 Uhr: +WINTERSPORT+

Snowboard- Ass Gasser von ESPN für "ESPY- Award" nominiert! Das Kärntner Snowboard- Ass Anna Gasser ist vom US- TV- Sender ESPN für den "ESPY- Award" nominiert worden. Sie tritt in der Kategorie "Beste weibliche Actionsportlerin" gegen US- Skateboarderin Lacey Baker, die estnische Ski- Freestylerin Kelly Sildaru und die australische Surferin Tyler Wright an. Die Fan- Abstimmung erfolgt im Internet, die Verleihung am 12. Juli in Los Angeles im "Microsoft Theater". "Ich freue mich riesig darüber, dass ich für einen Award nominiert wurde, der auf internationaler Ebene eine sehr große Bedeutung hat", sagte Gasser.

Die Abstimmung für den ESPY- Award erfolgt unter folgendem Link: goo.gl/dtRQqs))

Foto: JEFF BROCKMEYER / Red Bull Content Pool

17:32 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz verpflichtet Verteidiger Puchegger! Der SK Sturm Graz hat am Montag den seit zwei Wochen im Probetraining gestandenen Patrick Puchegger fix verpflichtet. Der 22- jährige Niederösterreicher spielte in den vergangenen Jahren im Nachwuchs des FC Bayern, in der vergangenen Saison für das Zweier- Team der Münchner in der Regionalliga Bayern. Bei Sturm erhielt der 1,88 Meter große Verteidiger nun einen Einjahresvertrag samt Option. "Wir wollten noch einen flexiblen Spieler für die Defensivreihe verpflichten. Im besten Fall einen Linksfuß mit Weiterentwicklungspotenzial. Das ist uns mit Patrick gelungen", sagte Sturms Sport- Geschäftsführer Günter Kreissl über die Neuverpflichtung.

17:27 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer und Sebastian Ofner in Wimbledon- Quali weiter, Jürgen Melzer dafür ausgeschieden! Der Steirer Sebastian Ofner und der Niederösterreicher Gerald Melzer stehen in der zweiten Qualifikationsrunde des Tennis- Grand- Slam- Turniers in Wimbledon. Der 21- jährige Ofner setzte sich am Montag in seinem Auftaktspiel gegen den 23- jährigen Belgier Kimmer Coppejans 7:6(4), 3:6, 10:8 durch, Melzer besiegte den Argentinier Federico Coria 6:3, 6:0. Sein Bruder Jürgen Melzer schied hingegen aus. Der 36- Jährige (Weltanglisten- 130.) verlor gegen den 18- jährigen Australier Alex de Minaur (243.) 6:2,3:6,3:6. Es war sein insgesamt drittes Wimbledon- Quali- Out nach 2001 und 2015. Für Ofner (215.), Österreichs Nummer vier, geht es im Streben um seine erste Wimbledon- Teilnahme nun gegen den Serben Miljan Zekic (244.). Gerald Melzer (144.) bekommt es mit dem 33- jährigen Taiwanesen Chen Ti (264.) zu tun.

16:55 Uhr: +RADSPORT+

Giro- Fünfter Sakarin startet bei Österreich- Rundfahrt! Das Rad- Team Katjuscha kommt mit einem enorm starken Aufgebot zur Österreich- Rundfahrt. Am Sonntag wird in Graz auch der Russe Ilnur Sakarin, der Fünfte des jüngsten Giro d'Italia, an der Startlinie stehen. Der 27- jährige Sakarin hat je eine Etappe der Tour de France (2016) und des Giro (2015) gewonnen und startet nun in Österreich den Aufbau für die Vuelta a Espana (ab 19. August).

15:27 Uhr: +TENNIS+

Thiem in Antalya gegen Ramanathan! Dominic Thiem, Österreichs Nummer eins, trifft bei der Premiere des ATP- Turniers in Antalya im Achtelfinale auf den indischen Qualifikanten Ramkumar Ramanathan. Der 222. der Weltrangliste setzte sich in der 1. Runde gegen den Brasilianer Rogerio Dutra Silva mit 6:3, 6:4 durch. Der bei dem Turnier topgesetzte Thiem hatte in der 1. Runde ein Freilos.

Foto: GEPA

15:22 Uhr: +FUSSBALL+

Frank de Boer neuer Trainer von Crystal Palace! Frank de Boer ist neuer Trainer beim englischen Klub Crystal Palace. Der 47- jährige Niederländer erhielt beim Premier- League- Verein einen Dreijahresvertrag, gaben die Londoner am Montag bekannt. De Boer, der im November als Coach von Inter Mailand entlassen worden war, ersetzt bei Crystal Palace Sam Allardyce, der zum Ende der abgelaufenen Saison zurückgetreten war.

Foto: AP

14:59 Uhr: +TAEKWONDO+

Weltverband "WTF" ändert seinen Namen! Der Taekwondo- Weltverband hat seinen Namen von "World Taekwondo Federation" zu "World Taekwondo" geändert. Das gab Verbandspräsident Chung- won Choue auf der Website des Verbandes bekannt. Die Abkürzung "WTF" verbinden die meisten Menschen nicht mit der Internationalen Taekwondo- Föderation, sondern mit der Abkürzung des Ausrufs "What the Fuck" (frei übersetzt: "Was zum Teufel"). "Im digitalen Zeitalter hat die Abkürzung unserer Föderation eine negative Konnotation bekommen, die in keiner Verbindung zu unserer Organisation steht. Es ist deshalb wichtig sie umzubenennen, um uns besser an unsere Fans wenden zu können", erklärte der Weltverbandspräsident.

14:17 Uhr: +BASKETBALL+

Ex- Basketball- Profi wird Kinderbetreuer in Traiskirchen! Der ehemalige Basketball- Profi Aleksandar Djuric wird Kinderbetreuer in Traiskirchen (Bezirk Baden). Der 2,10 Meter große 35- Jährige wird laut einer Aussendung der Stadt am 1. September seinen Dienst antreten. Der gebürtige Bregenzer Djuric spielte im Verlauf seiner Karriere u.a. für Kapfenberg, Roter Stern Belgrad und die Baskets Bonn. Jetzt hat er die mehrmonatige Ausbildung zum Kinderbetreuer absolviert und nach Rathaus- Angaben auch bereits ein Praktikum in einem Traiskirchner Kindergarten erfolgreich absolviert.

14:53 Uhr: +TENNIS+

Petra Kvitova sagt Antreten in Eastbourne ab! Nach ihrem Turniersieg in Birmingham hat die zweifache Wimbledon- Siegerin Petra Kvitova ihre Teilnahme am Rasenturnier in Eastbourne in dieser Woche abgesagt. Die 27- jährige Tschechin könne wegen Bauchmuskelproblemen nicht antreten, teilten die Veranstalter am Montag mit. Ein halbes Jahr nach einer Messerattacke und tiefen Wunden an ihrer linken Schlaghand hatte Kvitova am Sonntag das Endspiel in Birmingham gegen die Australierin Ashleigh Barty für sich entschieden.

Foto: AFP

13:48 Uhr: +SCHACH+

Hursky folgt Jungwirth als Verbandspräsident

Der 87- jährige Kurt Jungwirth ist am Sonntag nach 46 Jahren an der Spitze des Österreichischen Schachbunds (ÖSB) zurückgetreten. Nachfolger an der Spitze des ÖSB ist der Wiener Landtagsabgeordnete (SPÖ) und ehemalige Wiener Schachpräsident Christian Hursky.

Jungwirth erlebte in seiner Amtszeit zahlreiche historische Meilensteine wie das Kandidatenfinale 1980 in Velden, die Computer Schach Weltmeisterschaft 2003 in Graz und die Aufnahme des ÖSB als ordentliches Mitglied in die Bundessportorganisation und damit die Anerkennung als Sport 2005.

13:17 Uhr: +SKI ALPIN+

Hans Knauß baut 50 Wohnungen in Wien

Ex- Skistar Hans Knauß errichtet erneut ein Wohnhaus in Wien. Wie das Wirtschaftsmagazin "Gewinn" am Montag in einer Aussendung berichtete, baut das Immobilienunternehmen "C&P und Hans Knauß GmbH", an dem Knauß 15 Prozent hält, 50 Wohneinheiten in der Donaustadt. Der Baubeginn ist für 2018 geplant.

Foto: APA-Fotoservice / Schedl

10:16 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Blake schafft Sprint- Double in Jamaika

Yohan Blake hat bei den jamaikanischen Leichtathletik- Meisterschaften am Sonntag das Sprint- Double fixiert. Der zweifache Olympia- Zweite von 2012 ließ dem 100- m-Sieg einen Erfolg über 200 m in 19,97 Sekunden folgen. Der 27- Jährige blieb damit erstmals seit fünf Jahren unter der 20- Sekunden- Grenze. Den 100- m-Titel hatte sich der Ex- Weltmeister in 9,90 Sekunden gesichert.

Bei den US- Trials in Sacramento musste sich Sprint- Jungstar Christian Coleman über 200 m in 20,10 Sekunden mit dem zweiten Platz hinter dem weniger bekannten Ameer Webb (20,09) begnügen. Über 400 m Hürden der Frauen blieben erstmals in der Geschichte drei Läuferinnen unter 53 Sekunden. Olympiasiegerin Dalilah Muhammad gewann in der Jahresweltbestzeit von 52,64. Bei den Männern kam Rio- 2016- Gewinner Kerron Clement hingegen in 48,91 nur auf den siebenten Platz, weit hinter Sieger Eric Futch (48,18). Dank des ersten Platzes in der Diamond League ist er aber trotzdem bei der WM in London dabei.

10:01 Uhr: +TENNIS+

Thiem weiter Achter, Cilic neuer Sechster

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem ist auch nach seinem Aus im Achtelfinale beim ATP- Turnier in Halle unverändert Nummer acht der ATP- Weltrangliste. An der Spitze liegt weiter der Brite Andy Murray vor dem Spanier Rafael Nadal. Der Kroate Marin Cilic verbesserte sich nach seiner Finalniederlage im Queen's Club in London auf Rang sechs. Auch bei den Damen gab es an der Spitze der WTA- Weltrangliste keine Veränderungen. Die Deutsche Angelique Kerber führt weiter mit 115 Punkten Vorsprung auf die Rumänin Simona Halep. Dahinter liegt die Tschechin Karolina Pliskova auf Platz drei. Barbara Haas ist als beste ÖTV- Spielerin unverändert 178.

Foto: AFP

09:47 Uhr: +GOLF+

US- Amerikaner Spieth holt im Stechen zehnten PGA- Titel

Mit einem Zauberschlag aus dem Sand ins fast zehn Meter entfernte Loch hat sich Golfer Jordan Spieth am Sonntag in Cromwell (Connecticut) im Stechen seinen zehnten Titel auf der PGA- Tour gesichert. Der 23- jährige US- Amerikaner setzte sich dank dieses Birdies im Play- off gegen seinen Landsmann Daniel Berger durch. Nach vier Runden hatten beide 268 Schläge (12 unter Par) aufgewiesen. "Ich weiß nicht, ob mir in meiner Karriere noch einmal so ein Schlag gelingen wird", sagte der Gewinner des Masters und der US Open von 2015. Spieth ist nach Tiger Woods der zweitjüngste Spieler seit 1945, der zehn PGA- Siege erreicht hat. Die frühere Nummer eins kletterte in der Weltrangliste von der sechsten an die dritte Stelle. Spitzenreiter ist weiterhin Dustin Johnson (USA) vor dem Japaner Hideki Matsuyama. Der Burgenländer Bernd Wiesberger verbesserte sich vor den am Donnerstag startenden Open de France um eine Position an die 29. Stelle.

Jordan Spieth Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA