Juventus scheitert mit 75- Mio- Offerte für Kovacic

Kovacic, der in Linz geboren wurde, wechselte 2015 für 31 Millionen von Inter Mailand nach Madrid. Mit den "Königlichen" gewann der Kroate zweimal die Champions League, sowie die spanische Meisterschaft und den spanischen Cup.

Trotz dieser Titelsammlung, für ihn persönlich läuft es in Reals Starensemble nicht ganz nach Wunsch. Zwar kam er vergangene Saison in 27 Ligapartien zum Einsatz, stand dabei aber nur 1688 Minuten, also durchschnittlich 62 Minuten, auf dem Feld. Dabei gelang im immerhin ein Tor. In der Champions League kam er in der entscheidenden Phase überhaupt nicht mehr zum Zug. Im Viertelfinale gegen die Bayern insgesamt sechs Minuten in zwei Spielen, danach kam keine Minute mehr hinzu.

Juve- Mittelfeld bereits topbesetzt

Ob sich die Chancen auf mehr Einsatzzeiten beim Champions- League- Finalist Juventus aber erhöhen würden bleibt dahin gestellt. Immerhin tummeln sich im Juve- Mittelfeld Namen wie der deutsche Weltmeister Sami Khedira, Claudio Marchisio oder Neuzugang Blaise Matuidi.

Trotzdem scheint man im 24- fachen kroatischen Teamspieler eine Verstärkung zu sehen. Satte 75 Millionen Euro bot Juve für Kovacic. Für Real aber nicht genug. In Spanien ist man nicht bereit seinen Bankdrücker ziehen zu lassen.