Juventus legte im Titelkampf 1:0 gegen Inter vor

Juventus Turin hat im Titelkampf der italienischen Serie A am Sonntag vorgelegt. Der Tabellenführer feierte in einem hartgeführten Schlager der 23. Runde gegen Inter Mailand einen 1:0- Heimerfolg. Zum Matchwinner avancierte der Kolumbianer Juan Cuadrado mit seinem Treffer in der 45. Minute. Inters Ivan Perisic sah kurz vor Schluss nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter die Rote Karte.