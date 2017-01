Jungstar Ulbing holt mit Karl nächsten Weltcupsieg

Snowboarderin Daniela Ulbing hat in Bad Gastein einen Tag nach ihrem Weltcup- Premierenerfolg den nächsten Sieg geholt. Die 18- jährige Kärntnerin gewann am Mittwoch im Verbund mit Benjamin Karl den Parallelslalom- Teambewerb. Das Duo zog im Bewerb mit 16 Paaren nach drei Siegen ins Finale ein, in dem es die Schweizer Patrizia Kummer/Nevin Galmarini klar in die Schranken wies.