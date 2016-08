Julian Baumgartlinger ist neuer ÖFB- Teamkapitän

Julian Baumgartlinger wird am Montagabend (18 Uhr) in Tiflis Österreichs Nationalteam beim WM- Qualifikationsauftaktspiel in Georgien als Kapitän aufs Feld führen. Der 28- jährige Salzburger, der seit Sommer für den deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen spielt, wurde von ÖFB- Teamchef Marcel Koller ausgewählt, wie der Schweizer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien betonte.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

"Ich bin stolz. Es ist eine Ehre, Kapitän des Nationalteams zu sein", erklärte Baumgartlinger. "Um unseren nächsten Schritt zu erreichen, müssen alle Spieler mehr Verantwortung übernehmen", meinte der defensive Mittelfeldspieler mit Blick auf die WM- Endrunde 2018 in Russland.

"Er bringt konstante Leistungen im Team, will andere führen und bringt meine Ideen auf den Platz. Es gab auch andere Kandidaten für das Kapitänsamt, aber in Summe ist er derjenige der wirklich Verantwortung übernimmt", betont der Teamchef.

Steckbrief Julian Baumgartlinger (28):

Geboren am 2. Jänner 1988 in Salzburg

Größe: 1,83 m

Gewicht: 82 kg

Position: zentrales Mittelfeld

Klub: Bayer Leverkusen (seit Juli 2016, Vertrag bis 2020)

Bisherige Klubs: 1860 München (2001- 2009), Austria Wien (2009- 2011), FSV Mainz (2011- 2016)

Länderspiele: 48 (1 Tor)

Länderspiel- Debüt: 9. September 2009 (1:1 in Bukarest gegen Rumänien)