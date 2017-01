Jürgen Melzer übersteht erste Quali- Hürde

Jürgen Melzer hat die Chance auf eine Teilnahme am Hauptbewerb der Australian Open gewahrt. Der 35- jährige Niederösterreicher setzte sich am Mittwoch in der ersten von drei Qualifikationsrunden des ersten Tennis- Grand- Slam- Turnier des Jahres in Melbourne gegen den Belgier Joris de Loore in 1:38 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:3 durch. Melzers nächste Hürde ist der als Nummer 13 gesetzte Japaner Taro Daniel.