Jürgen Melzer sagt für Turnier in Kitzbühel ab

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

11:59 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer sagt für Kitzbühel ab

Jürgen Melzer hat seine Teilnahme am ATP- 250- Tennisturnier in Kitzbühel (29. Juli - 5. August) abgesagt. Der 36- Jährige, der bereits im Mai mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattet worden war, musste nun doch auf diese verzichten. "Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht in der Form, in der ich für ein Heimturnier gerne sein würde", sagte Melzer in einer Aussendung am Dienstag. Die zweite Veranstalter- Wildcard für das Hauptfeld neben Gerald Melzer geht laut Mitteilung der Organisatoren nun an den 21- jährigen Wimbledon- Sensationsmann Sebastian Ofner.

10:05 Uhr: +FECHTEN+

ÖFV- Quartett hofft bei WM in Leipzig auf Top- 16- Platz

Österreichs Fechter hoffen bei den Weltmeisterschaften in Leipzig ab Mittwoch auf einen Platz unter den ersten 16. "Das wäre das Minimalziel, die Chance ist auf jeden Fall da", sagte ÖFV- Generalsekretär Marco Haderer vor dem Auftakt.

Österreich ist mit einem Quartett am Start. Olympia- Teilnehmer Rene Pranz (Weltranglisten- 117.), Tobias Reichetzer (91.) und Olivia Wohlgemuth (65.) treten im Florettbewerb an, für den 20- jährigen Degenfechter Josef Mahringer (131.) geht es nach bestandener Matura um wertvolle Erfahrungen. Für Wohlgemuth und Mahringer beginnt das Großereignis am Mittwoch, Pranz und Reichetzer sind ab Donnerstag im Einsatz.

Die besten Aussichten auf einen Top- 16- Platz haben laut Haderer der Olympia- 33. Pranz und die EM- Elfte Wohlgemuth. Die 25- Jährige hatte als einzige ÖFV- Starterin bei den Europameisterschaften im vergangenen Juni in Tiflis überzeugt. Bei den Herren waren Pranz (51.) und U23- Europameister Reichetzer (46.) nur im geschlagenen Feld gelandet. "Bei der WM wird es anders sein", erwartete Haderer eine Steigerung. Für die beiden WM- Debütanten Reichetzer und Mahringer sei ein Top- 64- Platz wünschenswert.

08:52 Uhr: +FUSSBALL+

Schnaderbeck geht's "sehr gut"

Viktoria Schnaderbeck könnte den Wettlauf mit der Zeit um einen Einsatz im Auftaktspiel gegen die Schweiz gewinnen. "Es geht mir sehr gut. Das Knie hat sehr gute Fortschritte gemacht", sagte die ÖFB- Kapitänin am Montag in Deventer vor dem Abschlusstraining. Ein Knochenmarksödem im linken Knie hatte sie in den letzten Wochen gehindert, am Sonnntag trainierte sie erstmals wieder mit dem Team.

22:31 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Bronze für Eder im Speerwurf bei Para- WM

Natalija Eder hat bei den Para- Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London eine weitere Bronzemedaille im Speerwurf geholt. Nach dritten Rängen bei der WM 2013 sowie bei den Paralympics 2012 und 2016 stand die sehbehinderte Sportlerin des BSSV Salzburg am Montag erneut bei einem Großereignis auf dem Podest. Eder erreichte im ersten Versuch 38,37 Meter, Siegerin Zhao Yuping kam auf 42,72 Meter.

18:12 Uhr: +FUSSBALL+

Holzhauser fehlt der Austria zum Saisonauftakt

Raphael Holzhauser wird der Wiener Austria am Sonntag, zum Saisonauftakt in der Bundesliga in Altach, gesperrt fehlen. Der Mittelfeldspieler war, beim Sieg im Uniqa- Cup gegen ASK Ebreichsdorf, mit einer roten Karte ausgeschlossen worden. Wie die Austria auf ihrer Homepage mitteilt, erhielt Holzhauser eine Ein- Spiel- Sperre und darüber hinaus ein Spiel auf Bewährung. Holzhauser wird den Veilchen also erst im Heimspiel der Europa- League- Quali (gegen Niederkorn oder Limassol) bzw. im Bundesliga- Heimmatch gegen Sturm Graz zur Verfügung stehen.

17:44 Uhr: +FUSSBALL+

Marcel Schmelzer sieht unter Löw keine Chance auf Team- Rückkehr

Der Dortmunder Linksverteidiger Marcel Schmelzer glaubt nicht, dass es für ihn, unter Bundestrainer Joachim Löw, eine Rückkehr in das deutsche Nationalteam geben wird. Schmelzer ist zwar Kapitän bei Borussia Dortmund und zählt seit Jahren zu den besten linken Verteidigern in der Bundesliga, trotzdem wurde er von Löw nie wirklich als Alternative in Betracht gezogen. Sein letztes Länderspiel absolvierte der 29- Jährige im März 2014. Schmelzer selbst hat sich nun zu seiner Zukunft im Nationalteam geäußert. "Das wäre immer ein Thema für mich, weil es nichts Schöneres gibt, als für Deutschland zu spielen", sagte Schmelzer der "Sport Bild". An die Chance auf eine Rückkehr glaubt er aber nicht wirklich. "Dadurch, dass der Bundestrainer seinen Vertrag nochmal verlängert hat, wird es eher schwierig für mich", so Schmelzer. Insgesamt bestritt der BVB- Kicker 16 Spiele für die deutsche Auswahl.

15:21 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Marinkovic holt bei Para- WM Silber im Diskuswerfen

Bil Marinkovic hat bei den Para- Weltmeisterschaften der Leichtathleten in London am Montag im Diskusbewerb Silber gewonnen. Der 43- Jährige erzielte eine Weite von 33,42 Metern, Gold gewann der Brasilianer Allessandro Rodrigo Silva mit 43,32 m. Für Marinkovic war es die bereits zwölfte Medaille bei Weltmeisterschaften, sechs davon holte er im Diskus, fünf im Speerwurf sowie eine im Fünfkampf.

10:02 Uhr: +FUSSBALL+

Goalie Jakupovic wechselte zu Fuchs- Club Leicester

Leicester City hat Tormann Eldin Jakupovic von Premier- League- Absteiger Hull City verpflichtet. Der Arbeitgeber von Christian Fuchs stattete den 32- jährigen Schweizer mit einem Vertrag bis 2020 aus. Beim Viertelfinalisten der abgelaufenen Fußball- Champions- League steht noch nicht fest, ob Stammkeeper Kasper Schmeichel bleibt. Englische Quellen berichten von Wechselambitionen des Dänen.

10:02 Uhr: +FUSSBALL+

Mexiko als Gruppensieger im Gold- Cup- Viertelfinale

Mexikos Fußball- Team hat durch den 2:0(1:0)- Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Curacao am Sonntag (Ortszeit) das Viertelfinale beim Gold- Cup erreicht. Den Führungstreffer beim Spiel in San Antonio im US- Bundesstaat Texas erzielte Angel Sepulveda per Kopf nach 22 Minuten. Edson Alvarez (90.) erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0. Mit sieben Punkten sicherten sich die Mexikaner den Sieg in Pool C.

09:32 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV verpflichtet kanadischen Stürmer Flick

Der Villacher SV hat sich für die kommende Saison in der Erste Bank- Eishockey- Liga (EBEL) mit dem kanadischen Stürmer Rob Flick verstärkt. Der 26- jährige Offensivspieler kann sowohl als Center als auch am linken Flügel eingesetzt werden. Flick wurde 2010 in Runde vier von den Chicago Blackhawks gedraftet und hat ab 2011/12 fünf Saisonen in der AHL gespielt.

20:37 Uhr: +FORMEL E+

Sam Bird gewinnt auch zweites Rennen in New York! Sam Bird hat auch das zweite Rennen zur Formel- E-Serie in New York gewonnen. Der Engländer setzte sich am Sonntag im Stadtteil Brooklyn für Virgin Racing vor dem Schweden Felix Rosenqvist und dem Deutschen Nick Heidfeld (beide Mahindra) durch. Der abwesende Schweizer Sebastien Buemi (Renault), der am Sonntag das 6- Stunden- Rennen auf dem Nürburgring bestritt, führt die Gesamtwertung vor den letzten zwei Rennen der Saison in Montreal mit zehn Punkten Vorsprung auf den Brasilianer Lucas di Grassi (Audi/Tagesfünfter) an.

18:38 Uhr: +FOOTBALL+

Ljubljana vierter Halbfinalist in AFL! Die Ljubljana Silverhawks haben als viertes Team das Halbfinale im Play- off der Austrian Football League (AFL) erreicht. Die Slowenen setzten sich in der Wild- Card- Runde am Sonntag vor Heimpublikum gegen die Mödling Rangers klar 49:20 durch und verschafften sich somit ein Duell mit den Raiders Tirol. Im zweiten Semifinale kommt es zu einem Wiener Derby zwischen den Vienna Vikings und den Danube Dragons.

18:03 Uhr: +FOOTBALL+

Österreich holt sich vierten U19- EM- Titel in Folge! Österreich ist zum vierten Mal in Folge U19- Europameister im American Football. Im EM- Finale setzte sich die AFBÖ- Auswahl am Sonntag in Paris gegen Gastgeber Frankreich 17:7 durch. Im kleinen Finale gewann Deutschland durch einen 50:0- Kantersieg über Italien Bronze. Als wertvollster Spieler des Turniers ("MVP") wurde der österreichische Runningback Tobias Bonetti ausgezeichnet.

18:01 Uhr: +SCHWIMMEN+

Koschischek und Steffan bei ÖM mit je vier Einzeltiteln! Birgit Koschischek hat ihrer Einzeltitel- Sammlung bei den Staatsmeisterschaften der Beckenschwimmer auf der Langbahn von Enns einen vierten hinzugefügt. Die Athletin des SV Simmering setzte sich am Sonntag in 56,12 Sekunden über 100 m Kraul durch. Bei den Herren kam Sebastian Steffan (ASKÖ SC Steyr) nach Erfolgen über 200 m Lagen und 800 m Kraul ebenfalls auf vier Meisterehren auf Einzelstrecken.

17:56 Uhr: +TRIATHLON+

Österreicher bei Mixed- WM überrundet - Titel an Australien! Das österreichische Triathlon- Quartett mit Sara Vilic, Alois Knabl, Therese Feuersinger und Lukas Hollaus ist bei der Mixed- WM am Sonntag in Hamburg überrundet worden und damit unplatziert geblieben. Den Titel nach je 300 m Schwimmen, 6,6 km Radfahren und 1,6 km Laufen holte Australien vor den USA und den Niederlanden. In diesem Bewerb wird es 2020 in Tokio erstmals Olympia- Medaillen geben.

17:45 Uhr: +FUSSBALL+

Großeinkäufer Milan holt auch Lazio- Stratege Biglia! Zwei Tage nach der Verpflichtung des neuen Abwehrchefs Leonardo Bonucci hat der AC Milan einen nächsten gewichtigen Transfer getätigt. Von Lazio Rom kommt für 17 Millionen Euro der Mittelfeldstratege Lucas Biglia. Der 31- jährige argentinische Fußball- Internationale bekam bei Milan einen Vertrag für vier Jahre. Mit der Verpflichtung von Biglia haben die Rossoneri die Ausgaben in diesem Sommer schon auf 211 Millionen Euro erhöht. Bonucci wurde von Serienmeister Juventus Turin um eine Ablösesumme von 42 Millionen Euro losgeeist. Zuvor hatte Milan bereits Hakan Calhanoglu (Leverkusen), Andre Silva (FC Porto), Mateo Musacchio (Villarreal) und Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) unter Vertrag genommen.

16:56 Uhr: +MOTORSPORT+

Erster Sieg für Giuliano Alesi in GP3- Serie! Der Franzose Giuliano Alesi hat am Sonntag seinen Debüt- Erfolg in der GP3- Rennserie gefeiert. Der 17- jährige Sohn des früheren Formel- 1-Piloten Jean Alesi setzte sich in Silverstone durch, nachdem er in Spielberg Zweiter geworden war. Alesi gehört dem Nachwuchsprogramm von Ferrari an. Für dieses Team hatte Jean Alesi 1995 seinen einzigen Sieg in 201 Grand- Prix- Starts eingefahren.

15:30 Uhr: +SCHWIMMEN+

Alexandri- Schwestern im Technik- Duett WM- Achte! Die österreichischen Synchronschwimmerinnen Anna- Maria und Eirini Alexandri haben bei der Schwimm- WM in Budapest im Technik- Duett- Bewerb so wie am Vortag ihre Schwester Vasiliki im Einzel den achten Rang belegt. Das Duo verbesserte sich im Finale mit 85,7694 Punkten um einen Platz. In der Vorrunde des Free- Bewerbs werden die Schwestern am Dienstag eine neu einstudierte Kür präsentieren. Schon am Montag startet Vasiliki Alexandri in der Einzel- Vorrunde des Kür- Bewerbs.

15:20 Uhr: +TENNIS+

Barbara Haas verliert erst im Challenger- Finale! Erst im Finale ist am Sonntag Österreichs aktuell beste Tennis- Spielerin beim mit 60.000 Dollar dotierten ITF- Turnier in Versmold nahe Osnabrück gestoppt worden. Die als Nummer acht gesetzte Barbara Haas musste sich der ungesetzten Rumänin Michaela Buzarnescu mit 0:6, 2:6 klar beugen. Im Ranking wird sich Haas um etwa 15 Positionen in etwa auf Platz 162 schieben.

Haas ist übrigens kommende Woche im Hauptbewerb des WTA- Turniers in Gstaad im Einsatz. Die Oberösterreicherin, die als letzte Spielerin direkt in die "main draw" gerutscht war, trifft in Runde eins auf die türkische Qualifikantin Basak Eraydin.

14:53 Uhr: +RINGEN+

Erster Weltcup- Sieg für Tiroler Wagner in Madrid! Der Tiroler Michael Wagner hat am Sonntag seinen ersten Erfolg im Ringer- Weltcup gefeiert. Der Athlet des RSC Inzing setzte sich in Madrid im griechisch- römischen Stil in der Klasse bis 80 kg durch. Florian Marchl meldete sich nach sechsmonatiger Verletzungspause mit einem fünften Platz in der 75- kg- Kategorie (gr.- röm.) zurück. Amirkhan Visalimov wurde Freistil- Siebenter in der 74- kg- Klasse.

14:39 Uhr: +VOLLEYBALL+

Kindl/Klaffinger verpassen bei U21- WM Bronze- Medaille! Moritz Kindl und Marian Klaffinger haben bei der Beachvolleyball- Weltmeisterschaft im U21- Bereich den vierten Platz belegt. Das ÖVV- Duo musste sich beim Turnier in Nanjing/China am Sonntag im kleinen Finale den Letten Kristaps Smits/Mihails Samoilovs mit 0:2 (- 17,- 17) geschlagen geben. Kindl/Klaffinger waren als Lucky Loser in den Hauptbewerb gekommen, zeigten dort aber starke Vorstellungen.

14:15 Uhr: +KANU+

Markus Swoboda holt zweimal Para- Gold! Markus Swoboda hat seine Titelsammlung als Para- Kanute bei der Kanu- Flachwasser- EM in Plowdiw am Wochenende vergrößert. Der beinamputierte Oberösterreicher holte über 200 m nach fünf WM- Titeln seine EM- Goldmedaillen Nummer fünf und sechs. Viktoria Schwarz, die zuvor über 500 m eine Nackenzerrung erlitten hatte, und Ana Roxana Lehaci landeten am Sonntag im EM- Finale über 200 m an der siebenten Stelle. Der Oberösterreicher Mario Siegl landete im Kajak- Einer über 5.000 m an der 17. Stelle. Sein Rückstand auf den deutschen Sieger Max Hoff betrug 2:42 Minuten.

13:53 Uhr: +FUSSBALL+

Nolito von ManCity zum FC Sevilla

Der spanische Internationale Nolito wechselt nach einer Saison bei Manchester City in sein Heimatland zurück. Der 30- jährige Flügelstürmer erhält beim FC Sevilla als Ersatz des zu Atletico Madrid transferierten Vitolo einen Vertrag über drei Jahre. Nach Medienberichten beträgt die Ablösesumme für Nolito, der unter City- Trainer Pep Guardiola kaum zum Einsatz kam, neun Millionen Euro.

12:38 Uhr: +FUSSBALL+

Sportclub- Legende Josef Hamerl gestorben

Der frühere ÖFB- Nationalspieler Josef "Pepi" Hamerl, eine Legende des Wiener Sportclub, ist am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Hamerl spielte zwischen 1958 und 1962 im ÖFB- Team, in Erinnerung bleibt er aber vor allem dank seiner vier Treffer im Meistercup- Spiel des Sportclub gegen Juventus Turin 1958. Das 7:0 ist bis heute die höchste Europacup- Niederlage von Italiens Rekordmeister.

Der Wiener Hamerl bildete gemeinsam mit Walter Horak, Adolf Knoll, Erich Hof und Karl Skerlan Ende der 1950er- Jahre den berühmten Angriff des Sportclub. Auf dem Weg zu den Meistertiteln 1958 und 1959 blieben die Dornbacher 41 Spiele in Folge ungeschlagen.

10:55 Uhr: +FUSSBALL+

USA als Gruppensieger ins Viertelfinale des Gold Cups

Das US- Nationalteam ist als Gruppensieger ins Viertelfinale des CONCACAF- Gold Cups eingezogen. Mit 3:0 besiegte der Turnier- Gastgeber am Samstag in Cleveland die Auswahl aus Nicaragua und setzte sich in Gruppe B damit vor Panama durch. Die Zentralamerikaner schafften nach einem 3:0 gegen Martinique ebenfalls den Sprung in die K.- o.- Phase.

Unbelohnt blieben die Heldentaten von Nicaraguas Torhüter Justo Lorente, der zwei Elfmeter parierte. Sein Team war schon vor der Partie fix ausgeschieden. Martinique kann als Gruppendritter noch auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen. Neben den zwei je erstplatzierten Teams der drei Gruppen schaffen auch die zwei punktbesten Drittplatzierten den Aufstieg.

10:24 Uhr: +FUSSBALL+

Ronaldo zu ManU? Mourinho: "Mission Impossible!"

Jose Mourinho hat einen Transfer von Cristiano Ronaldo zum englischen Rekordmeister Manchester United ausgeschlossen. "Ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, an Spieler zu denken, die eine 'Mission Impossible' sind", sagte der ManU- Coach nach dem 5:2- Testspielsieg gegen den US- Klub Los Angeles Galaxy. Ronaldo soll angeblich aus Verärgerung über die Steuer- Ermittlungen gegen ihn in Spanien vor dem Abschied vom Champions- League- Sieger Real Madrid stehen. Dabei war auch über einen Transfer zu seinem ehemaligen Klub spekuliert worden.

10:19 Uhr: +EISHOCKEY+

RB Salzburg holt kanadischen Verteidiger Brouillette

Red Bull Salzburg hat am Sonntag die Verpflichtung von Verteidiger Julien Brouillette bekannt gegeben. Der 30- Jährige mit NHL- Erfahrung (11 Spiele Washington, Winnipeg) spielte zuletzt in der AHL in Nordamerika, nachdem er zuvor in Schweden engagiert war. Coach Greg Poss setzt große Erwartungen in den Frankokanadier. "Er wird uns sowohl offensiv, als auch defensiv sehr helfen."

7:50 Uhr: +FORMEL E+

Brite Bird siegte in New York

Der Brite Sam Bird hat den Lauf zur Formel- E-Meisterschaft in New York gewonnen. Der Fahrer von Virgin Racing triumphierte im Stadtteil Brooklyn vor der Skyline von Manhattan und der Freiheitsstatue im Hintergrund vor dem Franzosen Jean- Eric Vergne und dem Deutschen Daniel Abt. Führender im Gesamtklassement bleibt der Schweizer Sebastien Buemi, der nicht teilnahm und stattdessen am Sonntag in der Langstrecken- WM das 6- Stunden- Rennen auf dem Nürburgring bestreitet.