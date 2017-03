"Jürgen ist im Daviscup meine größte Hoffnung"

1999 stieg er als Profi in die Tour ein, am 22. Mai wird Melzer 36. Doch keine Spur von Müdigkeit. Im Februar hatte Jürgen den Challenger in Budapest gewonnen, am Sonntag holte er auf dieser Ebene den nächsten Titel im Endspiel von Wroclaw besiegte er den Polen Michael Przysiezny 6:4, 6:3. Ein toller Abschied für seinen Trainer Jan Velthuis, der in Pension ging. Und ein Erfolg, der sich auszahlt.

Thiem: "Ein geiler Spieler"

In der Weltrangliste nähert sich Melzer den Top 150, im Jahresranking kratzt er gar an den Top 50. "Er hat im Winter hart gearbeitet", applaudiert auch Dominic Thiem, "unglaublich, was er noch rausholt. Er ist einfach ein geiler Tennisspieler."

Kapitän hofft auf Routinier

Auswärts auf HartplatzThiem wird beim Daviscup in Weißrussland (7. bis 9. April) aufgrund der Turnierplanung wohl nicht dabei sein, umso mehr hofft Kapitän Stefan Koubek auf Melzer: "Wir spielen in einer Hartplatz- Halle, da ist Jürgen in einer guten Form im Daviscup meine größte Hoffnung, sein Wille ist bewundernswert!"

Peter Moizi, Kronen Zeitung