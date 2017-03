Jose Mourinho lästert über Bayern München!

Spannung gibt es nur im Kampf um den Klassenerhalt - und nicht um die Meisterschale. Gegenüber "France Football" sagte Mourinho: "Nehmen Sie doch den FC Bayern in Deutschland als Beispiel. Wissen Sie, wann der Gewinn des Titels für sie in jedem Jahr anfängt? Wenn sie im vorherigen Sommer den besten Spieler von Borussia Dortmund kaufen." Die englische Premier League sei in dieser Hinsicht ganz anders: "In England haben alle Klubs große finanzielle Möglichkeiten, der Markt ist für alle offen."

Foto: AFP

Mourinho unterstellt den Bayern, der Konkurrenz die besten Spieler wegzukaufen und keine Nachwuchstalente hervorzubringen. "Das betrifft Mario Götze, dann Lewandowski und dann Hummels." In England sei alles besser: "Hier kann kein Klub mehr auf diese permanente Art und Weise dominieren."