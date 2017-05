Jochen Fallmann bleibt Trainer des SKN St. Pölten

Jochen Fallmann bleibt Trainer des Fußball- Bundesligisten SKN St. Pölten. Markus Schupp, der am Dienstag als neuer Sportdirektor der Niederösterreicher präsentiert worden ist, verlängerte in seiner ersten Amtshandlung den Vertrag des 38- Jährigen um ein Jahr. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Spiel gegen Rapid in der letzten Bundesliga- Runde!