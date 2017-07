Jetzt LIVE: Sebastian Ofner verliert ersten Satz

Tennis- Ass Dominic Thiem wird auch seine dritte Partie beim Grand- Slam- Turnier in Wimbledon auf dem zweitgrößten Court Nummer 1 bestreiten. Der Niederösterreicher trifft heute in der dritten Partie nach 14 Uhr nach einem Herren- und einem Damen- Match auf den US- Amerikaner Jared Donaldson.