JETZT LIVE: Schlittert Rapid in den Abstiegskampf?

"Wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben", hat Rapid- Trainer Damir Canadi noch unmittelbar vor Spielbeginn gemeint. Jetzt ist seine Mannschaft am Wort. Die Hütteldorfer müssen in Ried gewinnen, wollen sie mit dem Thema Abstieg nichts zu tun haben. Bei einer Niederlage wäre Rapid mittendrin im Abstiegsschlamassel. (Im Video oben die Highlights vom 1:1 in der Meisterschaft gegen St. Pölten.)