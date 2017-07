Jetzt LIVE: Dominic Thiem will ins Achtelfinale!

Der sensationelle Siegeslauf von Sebastian Ofner beim Grand- Slam- Turnier von Wimbledon ist am Samstag in der dritten Runde zu Ende gegangen. Nach überstandener Qualifikation bzw. fünf Erfolgen in Serie unterlag der 21- jährige Steirer dem als Nummer zehn gesetzten Alexander Zverev 4:6, 4:6, 2:6.