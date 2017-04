Jetzt live: Alles zu Rapids Schicksalsspiel

Rapid und das große Zittern vor dem totalen Chaos: Scheiden die Hütteldorfer heute in St. Pölten auch im Cup aus, brennt in Wien- Hütteldorf der Hut - und Trainer Canadis Zukunft steht auf dem Spiel. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir berichten live. (Im Video oben sehen Sie, was Canadi vor dem Spiel auf der Pressekonferenz zu sagen hatte.)