Jetzt HIER live: Österreich gegen Finnland 0:0

Teamchef Marcel Koller verzichtet in Innsbruck in der Startformation wie schon gegen Moldawien auf Goalgetter Marc Janko. Als Sturmspitze kommt Martin Harnik zum Einsatz. Daneben sollen ihn in der Offensive Marcel Sabitzer und Alessandro Schöpf unterstützen.

Torhüter und Abwehr- Dreierkette ließ Koller unverändert. Im Mittelfeld rückte links außen Markus Suttner in die Mannschaft. Das Mittelfeld- Zentrum bilden Zlatko Junuzovic und David Alaba, von dem Koller angedeutet hatte, dass er nicht über die volle Spielzeit auf dem Platz stehen wird.

Hier geht's zum Ticker: