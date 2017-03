Jetzt gibt's einen Cristiano- Ronaldo- Flughafen

Einen Tag nach dem verlorenen Länderspiel gegen Schweden (2:3) hatte Superstar Cristiano Ronaldo wieder Grund zum Strahlen. Im Beisein von Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa und Premierminister Antonio Costa wurde der Flughafen in Funchal, der Heimatstadt des Superstars auf der Insel Madeira, am Mittwoch offiziell in "Aeroporto Cristiano Ronaldo" umbenannt.