Jetzt geht's los! Brem in Sölden unbekümmert

"Schön, dass man mir einen neuerlichen Kugelgewinn zutraut", sieht Brem das Thema vielmehr positiv. Zu verlieren habe sie gar nichts. "Ich habe nichts zu verteidigen oder festzuhalten. Es ist noch niemand zu mir nach Hause gekommen und wollte die Kugel mitnehmen", gab sich die 28- Jährige vor dem ersten Vergleich am Samstag auf dem Rettenbach- Gletscher (10.00/13.00 Uhr live im sportkrone.at- Ticker) gut gelaunt.

Was ihre sportlichen Erwartungen angeht, war Brem für Sölden nicht ganz so locker. "Ich weiß eigentlich nicht genau, wo ich stehe. Deshalb bin ich eigentlich doppelt froh, dass es endlich los geht", gab die Tirolerin zu.

Herzschlagfinale

Brem hatte vergangenen März in einem mitreißenden Finish die einzige Kristallkugel für die von Rücktritten und Verletzungen geschwächten ÖSV- Damen gesichert. Es war ihre erste und dass letztlich nur fünf Hundertstel den Ausschlag zu ihren Gunsten und gegen Viktoria Rebensburg gaben, ist ihr egal: "Selbst wenn es wieder so kommen sollte!"

Die Wichtigkeit des Sölden- Rennens wird bekanntlich unterschiedlich beurteilt. "Einerseits hilft es schon, ein gutes Ergebnis gleich am Anfang zu haben", weiß auch Brem. Umgekehrt kommt der Oktober- Auftakt für viele zu früh.

Vonn verzichtet

Selbst Ex- Sölden- Siegerin Lindsey Vonn (USA) verzichtet zum vierten Mal in Folge, viele Mitfavoritinnen wie Rebensburg oder Anna Veith sind verletzt. Topfit und deshalb im engsten Favoritenkreis sind dafür Asse wie Weltcup- Titelverteidigerin Lara Gut (SUI), US- Jungstar und Geheimfavoritin Mikaela Shiffrin oder Vorjahressiegerin Federica Brignone aus Italien.

Österreich geht mit einem blutjungen Team in das erste Saisonrennen. Von den zehn Sölden- Starterinnen sind nur Brem (28), Carmen Thalmann (27) und Michaela Kirchgasser (31) älter als 23 Jahre. Die Tirolerin Stephanie Brunner, die im Vorjahr mit einigen Top- Ten- Plätzen mehrmals aufgezeigt hatte, ist erst 22.