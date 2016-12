Jansrud im Saslong- Training voran - Franz Dritter

Der bisherige Saisondominator Kjetil Jansrud hat am Donnerstag im zweiten Training für die alpine Ski- Weltcup- Abfahrt von St. Christina/Gröden Bestzeit erzielt. Der norwegische Doppelsieger von vor zwei Wochen in Val d'Isere war 5/100 schneller als der US- Amerikaner Steven Nyman.