Jansrud gewinnt - Mayer verpasst Podest nur knapp!

"Schön, dass er meint, das sei meine Strecke - aber es ist seine", meinte Mayer noch vor dem Rennen, nachdem ihn Svindal in die Favoritenrolle für den Super- G drängen wollte. Mit Platz vier und einer tadellosen Fahrt war es aber eine mehr als erfolgreiche Rückkehr auf die Strecke, auf der Mayer im Vorjahr in der Abfahrt so schwer gestürzt war. "Ich bin voll zufrieden, es ist ein gutes Zeichen", war der 26- Jährige im Ziel erleichtert, "an den Sturz habe ich gar nicht gedacht!"

Foto: GEPA

Svindal hatte bei seinem Ausfall Glück: "Es war ein dummer Fehler", ärgerte sich der Norweger. "Ich musste einfach riskieren. Sonst habe ich gegen Jansrud und Kilde keine Chance!" Mit Max Franz (+0,64) auf Platz sieben und Hannes Reichelt (+0,68) auf Rang neun landeten noch zwei weitere Österreicher in den Top 10.

Im Super- G-Weltcup führt Jansrud mit dem Punktemaximum von 200 Zählern, im Gesamtweltcup liegt der Norweger als Zweiter 140 Zähler hinter Marcel Hirscher. Der Salzburger verzichtete auf ein Antreten. Für Jansrud war es der 17. Weltcupsieg, der achte in einem Super- G.