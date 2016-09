Jamie Vardy: Irre Wodka- Beichte in neuer Biografie

Die Karriere von Jamie Vardy könnte wirklich aus einem Hollywood- Drehbuch stammen. Der 29- Jährige hat viel erlebt: Ein frühzeitiges Karriereende mit 15 Jahren, die Fußfessel nach einer Schlägerei, der Aufstieg aus der fünften Liga bis hin zum Titelgewinn in der Premier League mit Leicester.

Wie der Stürmer nun in seiner bald erscheinenden Autobiografie berichtet, hätten ihn Alkoholprobleme fast seine Karriere gekostet. In seiner Anfangszeit bei Leicester lief es für Vardy nicht nach Wunsch. Neun Spiele blieb er ohne Torerfolg und er verletzte sich an der Wade. Sein Alkoholproblem behinderte den Heilungsprozess.

Wodka mit Skittles

"Ich hatte eine Drei- Liter- Flasche Wodka zu Hause und habe sie mit Skittles angefüllt. Wenn sie sich im Wodka aufgelöst hatten, habe ich neue reingeworfen", erzählt Vardy. "Der Wodka schmeckte dann nach Skittles. Wenn mir langweilig war, habe ich mir ein Glas gegönnt, doch es tat meinem Bluterguss an der Wade offenbar nicht gut."

Erst sein Teamarzt Dave Rennie habe ihn über die schädliche Wirkung aufgeklärt und so zur Vernunft gebracht. "Rennie war ein wenig geschockt. Er teilte mir mit, wie sehr der Alkohol dem Heilungsprozess schadet. Danach hatte ich ein Tief, weil es einfach nicht lief wie in der vergangenen Saison", so Vardy. Heute ist der 29- Jährige Fanliebling im Nationalteam. In der letzten Saison erzielte er für Leicester 24 Treffer.