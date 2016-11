Jakob Pöltl bei Toronto weiter in Warteschleife

Das Spitzenspiel der Eastern Conference in der NBA stand ganz im Zeichen der Stars. Lebron James schrammte mit 28 Punkten, 14 Assists und neun Rebounds haarscharf an einem Triple- Double vorbei. Kyrie Irving steuerte 24 Zähler bei. Bei Toronto war im zehnten Saisonspiel erstmals nicht DeMar DeRozan (26) der Highscorer, sondern Kyle Lowry (28). Lucas Nogueira, Pöltls Konkurrent um einen Platz in der Rotation der Raptors, blieb ohne Punkte. Während die Cavaliers ihren Rekord auf 9:1- Siege ausbauten, halten die Kanadier nach ihrer ersten Auswärtsniederlage bei einer 7:3- Bilanz.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag wartet der nächste große Brocken auf Toronto. Mit dem Starensemble der Golden State Warriors ist der NBA- Finalist 2016 im Air Canada Centre zu Gast. Danach folgen fünf Auswärtsspiele in Serie für die Raptors.

Ergebnisse der NBA vom Dienstag:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors (ohne Jakob Pöltl) 121:117

Miami Heat - Atlanta Hawks 90:93

Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets 108:115

Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 88:113

L.A. Lakers - Brooklyn Nets 125:118