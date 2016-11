"Jakob hat in dieser Liga eine strahlende Zukunft"

Der in 17:24 Minuten einen Punkt, fünf Rebounds, zwei Blocks beisteuerte. Wobei der Coach weniger auf Statistiken als auf die Detail- Bewegungen des Wieners achtet. Der 59- Jährige sprach mit der "Krone" über:

Jakobs Weg seit dem Draft: "Er lernt ständig, hat ein tolles Gefühl in den Händen und weiß vor allem, wie man spielt. Das kann man schwer lernen. Er muss sich jetzt noch an die Geschwindigkeit und die Kraft der Gegner gewöhnen. Aber ich sehe eine strahlende Zukunft in der NBA für ihn."

Die Erwartungen: "Lassen wir bei einen Rookie nicht in den Himmel wachsen. Aber Jakob wird vor allem bis zur Rückkehr des verletzten Jared Sullinger für uns eine wertvolle Rolle spielen."

Sogenannte Rookie- Fouls: "Gewisse Pfiffe der Referees bekommst du nur, wenn du neu bist. Jakob darf sich nicht frustrieren lassen. Er muss wissen, das ist jetzt die Saison, in der ich bei Entscheidungen bezahle."

Ähnlichkeiten mit Toronto- Center Valanciunas: "Jonas war zu Beginn genau wie Jakob, die Gegner waren ihm körperlich noch etwas überlegen. Heute ist er ein robuster Mann für 30 Punkte."

Das Produkt NBA: "Wir bieten Unterhaltung, es gibt gute Typen - ohne Drogenskandale wie in den Siebzigern. Dazu ist die Liga bei sozialen Medien top. Am wichtigsten: Das Spiel ist einfach schön anzusehen, das bringt uns weltweit in eine gute Position!"