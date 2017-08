Ivona Dadic nach zwei WM- Bewerben auf Platz zehn

Siebenkämpferin Ivona Dadic liegt auch nach zwei Bewerben der Leichtathletik- WM in London klar auf Kurs Richtung neuer persönlicher Bestleistung und österreichischem Rekord. Die Oberösterreicherin überquerte im Hochsprung 1,80 m und war damit auch in der zweiten Disziplin deutlich besser als voriges Jahr bei der EM in Amsterdam, wo sie als Ende mit 6.408 Punkten ÖLV- Rekord markierte.