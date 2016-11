Israels Nationalteam entgeht IS- Terroranschlag!

Die Welt des Fußballs scheint ganz knapp an einer Terror- Katastrophe vorbeigeschrammt zu sein! Die Polizei im Kosovo will einen terroristischen Anschlag auf das Fußball- WM- Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Israel am 12. November verhindert haben. Dabei seien "vom 4. November bis heute" 19 mutmaßliche islamistische Terroristen festgenommen worden, berichtete die Polizei am späten Mittwoch in Pristina.