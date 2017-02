Irrsinn! Leroy Sané zerschießt 34.200- - Wettgewinn

Zur Erklärung: Der offenbar Fußballinteressierte hatte einen Mini- Einsatz von zwei Euro auf einen 4:2- Sieg von Atletico Madrid (Quote 150:1) mit einem 4:3- Erfolg von Manchester City gegen Monaco (Quote 120:1) kombiniert. Und tatsächlich fuhren die Atletico- Mannen von Diego Simeone in Leverkusen ein 4:2 ein.

Kurioserweise drehte Manchester City einen zwischenzeitlichen 2:3- Rückstand bis acht Minuten vor Spielende in eine 4:3- Führung um - das perfekte Ergebnis für den Zocker, der, wenn es bei diesem Ergebnis geblieben wäre, nun ein paar Euro mehr zum Ausgeben hätte. Doch dann war es ausgerechnet der Deutsche Sané, Sohn des ehemaligen FC- Tirol- Superstürmers Souleyman Sané, der in Minute 82 zum 5:3 für Manchester City - und damit in die Herzen der Monaco- Fans und des Wetters - traf.

Nach einer "Schock- Nacht" twitterte der bedauernswerte Deutsche am Mittwoch ein Foto seines (als echt bestätigten) Wettscheins beim Anbieter Tipico - mit dem säuerlichen Kommentar: "Du schuldest mir 34.200 Euro!" Sané reagierte - ebenfalls auf Twitter - auf den Leider- Nicht- Gewinner: "Ich habe es in der Zeitung gelesen. Tut mir leid, armer Kerl!"