Irre! Weltmeister Zaccardo sucht Team im Internet

Er verzichtete auf den sonst üblichen Berater und stellte eine Bewerbung in das soziale Netzwerk "Linkedin". Zuletzt hatte der 35- Jährige für Vicenza Calcio in der Serie C gespielt. Dort wurde sein Vertrag nicht verlängert.

Auf seinem Profil schreibt der Abwehrspieler: "Nach meiner Vertragsauflösung bei Vicenza bin ich jetzt ein vereinsloser Spieler." Zudem versichert Zaccardo, dass er körperlich immer noch "in guter Verfassung" sei, und "zwei Jahre auf hohem Niveau" spielen könne. Zudem führt er alle Daten und Erfolge seiner Laufbahn auf.