Irre! Schiri gibt erst Tor, dann Elfer & Abseits!

Innerhalb von gerade einmal einer Minute schaffte es der Spielleiter in der Nachspielzeit der Partie der Grün- Weißen erst auf Tor für Bilbao aus dem Spiel heraus zu entscheiden, das dann zurückzunehmen und stattdessen auf den Elferpunkt zu zeigen ehe er am Ende doch eine vorangegangene Abseitsstellung erkannt haben wollte.

Foto: AFP

Zur (kleinen) Ehrenrettung des Lehrers aus Grenoble kann man womöglich anmerken, dass die Rücknahme seiner Elferentscheidung absolut richtig war - von einem Elferfoul war in der Szene weit und breit nichts zu sehen gewesen. Freilich: In das Kuddelmuddel am Spielfeld, das sowohl Spieler als auch Zuschauer völlig ratlos zurückließ, hatten sich Chapron und seine (der französischen Sprache mächtigen?) Assistenten schon selbst hineinmanövriert.