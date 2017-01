Irre! Anna Veith rast in Cortina auf Platz 3

"Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet", war Veith im Zielraum direkt fassungslos über ihre Top- Platzierung, die ihr die US- Amerikanerin Mikaela Shiffrin mit der hohen Startnummer 31 beinahe noch abgejagt hätte. Aber die Slalom- Königin scheiterte um 0,03 Sekunden an Veith - und damit auch am Podest- Platz. "Ich bin froh, dass ich ein bisschen dafür belohnt wurde, was ich auf mich genommen habe. Natürlich kann ich jetzt etwas gelassener zur WM fahren!", so Veith. ABER: "Nur weil ich am Podest stehe, sind meine Probleme nicht weg. Es ist immer noch ein langer Weg bis dahin, wo ich hin will."

Das Ergebnis:

1. STUHEC Ilka (SLO) 1:19.81 Minuten

2. GOGGIA Sofia (ITA) +0,31 Sekunden

3. VEITH Anna (AUT) +0,70

4. SHIFFRIN Mikaela (USA) +0,73

5. REBENSBURG Viktoria (GER) +0,81

6. VENIER Stephanie (AUT) +0,90

7. WEIRATHER Tina (LIE) +0,98

8. CURTONI Elena (ITA) +1,18

9. KLING Kajsa (SWE) +1,23

10. ROSS Laurenne (USA) +1,32