Iraschko- Stolz holt Platz zwei hinter Lundby

Daniela Iraschko- Stolz hat am Samstag in Ljubno (SLO) zum vierten Mal in dieser Saison das Weltcup- Podest bestiegen. Die Ex- Weltmeisterin musste sich der Norwegerin um 5,6 Zähler beugen und verpasste somit den ersten Saisonsieg für die ÖSV- Skispringerinnen. Rang drei ging an die Deutsche Katharina Althaus.