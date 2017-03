IOC- Chef: Doppelvergabe 2024 und 2028 möglich

Die IOC- Exekutive habe ihre vier Vize- Präsidenten gebeten, in diesem Zusammenhang mögliche Änderungen im Bewerbungsverfahren auszuloten, sagte Bach. Bis zum Juli soll die Arbeitsgruppe die IOC- Mitglieder über die Ergebnisse berichten. Dann trifft sich die Exekutive erneut in Lausanne am Sitz des IOC.

Seit Wochen läuft eine Debatte, ob das IOC im September in Lima nicht auf einen Streich die Spiele für 2024 und 2028 vergeben sollte. Das Bewerberfeld für die Spiele 2024 war zuvor auf Paris und Los Angeles zusammengeschmolzen. Hamburg, Rom und zuletzt Budapest hatten sich aus dem Rennen um 2024 verabschiedet. Bach bescheinigte Paris und Los Angeles, "exzellente Kandidaten" zu sein.