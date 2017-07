IOC beschloss Doppelvergabe der Spiele 2024 & 2028

Das Internationale Olympische Komitee will die Sommerspiele 2024 und 2028 gleichzeitig vergeben, das beschloss die IOC- Vollversammlung am Dienstag in Lausanne. Die Kandidaten für 2024 sind Los Angeles und Paris. Es ist ein historischer Beschluss, denn es ist erst die zweite Doppelvergabe in einem Jahrhundert: Im Juni 1921 waren die Spiele 1924 an Paris und 1928 an Amsterdam vergeben worden.