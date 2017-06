Inter- Star Perisic startet Beachvolley- Karriere

Einen Monat vor den Weltmeisterschaften auf der Wiener Donauinsel nimmt die World Tour der Beach- Volleyballer Fahrt auf. Nachdem bisher nur zum Saison- Auftakt im Februar in Fort Lauderdale ein 5*- Turnier (höchste Kategorie) stattgefunden hat, folgen mit Porec in Kroatien in dieser Woche und Gstaad in der nächsten Woche die beiden übrigen im Kalender am Stück. In Porec versucht sich ein Fußballstar in fremden Gefilden...