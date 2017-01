Innsbruck und Dornbirn feiern Auswärtssiege

Die Innsbrucker Haie haben in der Erste Bank Eishockey Liga zum Auftakt der 41. Runde einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um die direkte Play- off- Qualifikation gefeiert. Die Tiroler sicherten am Samstag mit einem 4:2 gegen Fehervar Tabellenrang fünf ab. Sie haben vor den Sonntagspielen fünf Punkte Vorsprung auf den KAC.