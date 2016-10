Innsbruck beendet Negativlauf gegen Linz

Die Innsbrucker Haie haben am Donnerstag in der Erste Bank Eishockey Liga (11. Runde) eine lange Negativserie gegen EHC Linz beendet. Mit dem 2:1- Sieg nach Verlängerung, den Tyler Spurgeon in der 65. Minute fixierte, feierten die Tiroler nicht nur den ersten Sieg nach vier Liga- Niederlagen, sondern den ersten Heimsieg seit dem EBEL- Aufstieg 2012 gegen Linz überhaupt. Graz bezwang Südtirol mit 3:1.