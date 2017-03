Ibrahimovic nach Ellbogencheck 3 Spiele gesperrt

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic fehlt seinem Klub Manchester United in den kommenden drei Spielen wegen einer Sperre. Der 35- jährige Schwede akzeptierte am Dienstag eine Strafe, die der englische Fußball- Verband (FA) gegen ihn ausgesprochen hat. Grund dafür ist "tätliches Verhalten" im Ligaspiel am vergangenen Samstag (1:1) gegen Bournemouth.