Hwang- Doppelpack lässt Red Bull Salzburg jubeln!

Das Spannendste war der Blick auf die Aufstellung: Salzburg- Coach Oscar Garcia veränderte in seinem 50. Bundesliga- Spiel das Personal gegenüber dem 1:0 gegen Rapid eine Woche zuvor auf sechs Positionen. So kam Ersatzgoalie Cican Stankovic zu seinem ersten Liga- Saisoneinsatz, Außenverteidiger Stefan Stangl immerhin zu seinem fünften Ligaspiel - zum ersten Mal seit 20. August in der Startformation. Verdiente Youth- League- Akteure wie Hannes Wolf, Amadou Haidara oder Igor saßen zudem auf der Bank.

Auf dem Rasen folgte eine Defensiv- Passion der Admira, die aus dem jüngsten 0:5- Debakel gegen Salzburg im Cup- Halbfinale wohl ihre Schlüsse gezogen hatte. Die äußerst tief stehenden Gäste machten dem Meister das Leben damit durchaus schwer, echte Chancen waren Mangelware. Ein Schuss von Josip Radosevic aus 20 Metern, der Beute von Admira- Goalie Andreas Leitner wurde (20.), ein Wanderson- Versuch (22.) sowie ein Hechtköpfler Takumi Minaminos neben das Tor (25.) blieben die einzig nennenswerten Aktionen.

Wagte sich die Admira vor Seitenwechsel noch vereinzelt nach vor, dauerte es nach dem Seitenwechsel bis zur 71. Minute, ehe Maximilian Sax das Außennetz erzittern ließ. Auf der anderen Seite sorgte "Vollstrecker" Hwang schließlich für Klarheit: Eine weite Vorlage von Innenverteidiger Duje Caleta- Car hob der Koreaner über Leitner via Innenstange zum 1:0 ins Tor. Zuvor war unter anderem der eingewechselte Altmeister Christoph Leitgeb bei einer schönen Aktion nur an Leitner gescheitert.

Auch im Rückstand verzichtete die inzwischen wohl auch müde gewordene Admira auf ein großes Aufbäumen, lediglich Christoph Knasmüllner prüfte im Finish Stankovic (84.). Kurz nachdem Leitner noch eine Haidara- Chance mit guter Fußabwehr zunichte gemacht hatte, sorgte Hwang nach einem verunglückten Rückpass Manuel Marandas auf Leitner für den Endstand.

Das Ergebnis:

Red Bull Salzburg - FC Admira Wacker 2:0 (0:0)

Wals- Siezenheim, Red Bull Arena, 6131, SR Eisner

Tore: 1:0 (75.) Hwang, 2:0 (89.) Hwang

Gelbe Karten: Hwang bzw. Sax

Salzburg: C. Stankovic - Lainer, Wisdom, Caleta- Car, Stangl - Rzatkowski (61. Wolf), Radosevic (61. C. Leitgeb), Samassekou, Wanderson (79. Haidara) - Hwang, Minamino

Admira: Leitner - Zwierschitz, Wostry, Maranda, Ebner - Bajrami (66. Maier), Toth - Sax (82. Spiridonovic), Knasmüllner, Schmidt - Monschein (69. Grozurek)

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 34 23 6 5 48 75 2. Austria 34 19 3 12 18 60 3. Sturm Graz 33 18 3 12 17 57 4. Altach 34 15 8 11 0 53 5. Admira 34 13 7 14 -13 46 6. Mattersburg 34 11 7 16 -14 40 7. Wolfsberg 34 10 8 16 -20 38 8. Rapid 33 9 10 14 6 37 9. St. Pölten 34 9 9 16 -18 36 10. Ried 34 9 5 20 -24 32