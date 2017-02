Hotel durchsucht: Doping- Verdacht vor Biathlon- WM!

Die österreichische Bundeskriminalamt hat am Mittwoch bei einer Hausdurchsuchung im Teamquartier der kasachischen Biathlon- Nationalmannschaft in Tirol zahlreiche medizinische Produkte und Medikamente sowie Mobiltelefone sichergestellt. Aufgrund vorangegangener Ermittlungen bestehe Dopingverdacht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.